Son dakika haberleri | 2 kuzen, nişanda 'maganda' kurşunuyla yaralandı
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Son dakika haberleri | 2 kuzen, nişanda 'maganda' kurşunuyla yaralandı

19.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:35
Son dakika haberleri | 2 kuzen, nişanda 'maganda' kurşunuyla yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde nişan töreni sonunda, havaya rastgele açılan ateş sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Halil D. (24) ile kuzeni Abdurrahim S. (23) yaralandı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde nişan töreni sonunda, havaya rastgele açılan ateş sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Halil D. (24) ile kuzeni Abdurrahim S. (23) yaralandı.

?Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Gökçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede aileler arasında yapılan nişan töreninin sonunda iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tabancayla havaya doğru rastgele ateş açtı. Bu sırada silahlardan birinden çıkan mermilerle Halil D. ile kuzeni Abdurrahim S., yaralandı. Koltuğunun altından yaralanan Halil D. ile çenesine kurşun isabet eden Abdurrahim S., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi kaldırıldı, buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Jandarma, 2 kişinin yaralanmasına neden olan silahı kimin ateşlediğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri | 2 kuzen, nişanda 'maganda' kurşunuyla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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