Son dakika haberi... 2 kız çocuğuna yardım ederken öldürülen 'Haydar Can'ın babası Oğlum bize 'onur' bıraktı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isterken öldürülen Haydar Can Kılıçdoğan'ın (28) katil zanlıları Mert T. (17) ve Yunus S.'nin (17) tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan baba Nurettin Kılıçdoğan, "Benim oğlum her sorumlu insanın yapması gerekeni yaptı. Bundan sonraki görev adalete düşüyor. Oğlum bize bir 'onur' bir 'gurur' bıraktı" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine, aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

'YARALANDIĞINI KARAKOLDA ÖĞRENDİM'

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları, Haydar Can Kılıçdoğan'ın ailesi ve tanıklar ise salonda hazır bulundu. Mahkemede iddianame okunarak, sanıklara söz verildi. Sanık Yunus S., arkadaşı Mert'le birlikte Batıkent'te konsere gittiklerini belirterek, "Konser alanında oturan iki kızı gördük. Yanlarına gidip tanışmak istedik. İsimlerimizi söyledik, kızlar tanışmak istemediler. Biz olay yerinden hiçbir şey söylemeden giderken, maktul bize hitaben küfür ederek üzerimize yürüdü. Bunun üzerine ben maktulü ittim ve aramızda kavga başladı. Olay sırasında Mert'in yanında bıçak olduğunu bilmiyordum. Bıçak olduğunu bilseydim Mert'in vurmasını engellerdim. Maktulün bıçakla yaralandığını karakolda öğrendim. Yaptığımdan çok pişmanım, ölmesini istemezdim" dedi.

'KORKTUĞUM İÇİN BIÇAĞI ÇIKARIP SAVURDUM'

Mert T. ise, parkta konser izlediklerini ve bu sırada Yunus'un yanından ayrılarak kızların yanına gittiğini anlatarak, "Kızlara 'tanışabilir miyiz?' diye sordum. Kızlar da teklifi kabul etmeyerek, 'buradan gidin' diye tepki gösterdi. Biz olay yerinden ayrılıp giderken, maktul yanımıza gelip küfür ederek, Yunus'la kavga etmeye başladı. Ben kavgayı ayırmaya çalıştım. Kavga sırasında bana da vurunca ve küfür edince, pazarcılık yaptığım için yanımda bulunan bıçağı çıkararak korktuğum için savurdum. Maktulü yaralama ya da öldürme gibi bir niyetim yoktu. Çok pişmanım" diye konuştu.

'HAYDAR CAN KÜFÜR ETMEDİ'

Mahkemede, olay günü sanıkların rahatsız ettiği kız çocukları da dinlendi. D.G. ifadesinde, "Parkta otururken sanıklar yanımıza geldi. Tam olarak anlayamadığım şeyler söylediler. Kendilerini gitmeleri konusunda uyardım ama uyarmama rağmen uzaklaşmadılar. Ben de ayağa kalktım ve bekçi görürsem söylemeyi düşünüyordum. 3-4 metre uzaklaştım. Sonra Haydar Can'ı gördüm. Yanına gittim ve 'Ağabey bizi rahatsız ediyorlar yardımcı olabilir misin' dedim. Haydar Can'da 'tabi ağabeyciğim' diye cevap verdi. Peşimden geldi ve sanıklara, 'beyler bir sorun mu var' diye sordu. Mert, 'evet bir sorun var' diye yanıt verdi ve bıçağı çıkardı. Sonra bıçakla Haydar Can'a vurmaya başladı. Biz hemen arkadaşımla olay yerinden uzaklaştık. Ayrıca kavga başlamadan önce Haydar Can, sanıklara küfür etmedi" dedi.

Diğer tanık A.T. de ifadesinde, "Yunus maktulü itekledi, maktul yuvarlanarak düştü. İkisi koşarak üzerine gittiler ve Mert yumrukla maktulün göğsüne bir kaç kez vurdu. Yunus da yerdeyken kafasını tekmeliyordu" dedi.

Müşteki ve avukat beyanlarının mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'OĞLUM BİZE BİR 'ONUR' BIRAKTI'

Duruşma sonrası Haydar Can Kılıçdoğan'ın ailesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Anne Songül Kılıçdoğan, "Biz en ağır cezayı alacaklarına inanıyoruz ve adalete güvenimiz sonsuz. Benim oğlum suçsuzdu. Bu katiller benim oğlumu öldürmekle kalmadı; bizim yaşama sevincimizi, umutlarımızı, hayallerimizi, her şeyimizi öldürdüler. Bunlar hepimizin katilleri. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

Baba Nurettin Kılıçdoğan ise, "Benim oğlum her sorumlu insanın yapması gerekeni yaptı. Bundan sonraki görev adalete düşüyor. Oğlum bize bir 'onur' bir 'gurur' bıraktı. Biz de devamını getireceğiz. Gözü açık gitmesin" dedi. (DHA)