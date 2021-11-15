Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün, aniden yola çıkan aracı görünce manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı.

İSTANBUL (DHA) - TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün, aniden yola çıkan aracı görünce manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiflik Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. S.T., kullandığı 34 EHJ 441 plakalı otomobiliyle İstanbul yönüne doğru seyrederken, iddiaya göre, 34 ZUP 64 plakalı otomobil yan yoldan D-110 kara yoluna çıktı. S.T., araca çarpmamak için manevra yapınca otomobili yolun orta bölümündeki kaldırıma çarparak takla attı. Aracın takla attığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada sürücü S.T. ile otomobildeki B.D. yaralanırken, yola çıktığı öne sürülen otomobil ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, kazaya neden olduğu belirtilen otomobili bulmak için için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtlarından aracı kullanan sürücünün M.Ö. olduğu tespit edilip yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi! 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

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