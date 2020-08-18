Son dakika haberleri | 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku
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Son dakika haberleri | 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku

Son dakika haberlerine göre İzmir'de kırmızı ışıkta geçip, başka bir otomobille çarpışarak beraberindeki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile kaldırımda yürüyen diyetisyen Ferya Bertan'ın (37) ölümüne neden olan Emre İçli'ye verilen 9 yıllık hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada, 40...

Son dakika haberleri | 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku
18.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:42

İzmir'de kırmızı ışıkta geçip, başka bir otomobille çarpışarak beraberindeki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile kaldırımda yürüyen diyetisyen Ferya Bertan'ın (37) ölümüne neden olan Emre İçli'ye verilen 9 yıllık hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada, 40 yıla yükseldi. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

Kaza, 11 Mart 2019 akşamı Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden Emre İçli, 35 AT 3766 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durmadı. Otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobil ile çarpıştı. İçli'nin otomobili, savrularak kaldırıma çıkıp, tramvay enerji hattının beton direğine çarptı. Kazada kaldırımda yürüyen Ferya Bertan (37), sürücü Emre İçli ve yanındaki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) yaralandı. Ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferya Bertan ile Hikmet Kahramantürk, hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli diyetisyen Ferya Bertan ve Hikmet Kahramantürk toprağa verilirken, tedavisinin ardından gözaltına alınan İçli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan yargılanan İçli, savunmasında Hikmet Kahramantürk'ün dikkatini dağıttığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Olay yerine yaklaştığımızda arkadaşım Hikmet'le konuşuyordum. Bu sırada şaka yaparak, beni çenemden tutup, kendine doğru çevirdi. O an dikkatim dağıldı ve tekrar yola baktığımda trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğünü gördüm. Bu sırada sağ cebe araçlar giriyordu. Soldan da bir aracın girdiğini gördüm. Fren mesafem yoktu, kornoya bastım. Ancak araç bana vurunca savruldum ve tramvay yolunu ayıran bariyerlere çarptım. Olay anında hızım yaklaşık 90 kilometre civarındaydı. Yolun boş olması sebebiyle bu hızda seyrediyordum. Aracım biraz daha seri olsa bu kaza yaşanmazdı."

Dava kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, kanında esrara rastlandığı bildirilen tutuklu sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı Yargıtay bozdu

Ölenlerin yakınları cezayı az bularak İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itiraz başvurusu yaptı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine Kahramantürk ailesinin avukatı, Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık yanmasına rağmen hızını azaltmadığı, muhtemel neticeye kayıtsız kalarak, olası kastla adam öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek, kararı bozdu.

Hapis cezası 31 yıl arttı

Bozma kararı üzerine İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yeniden yargılamada tutuklu sanık İçli, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olası kast indirimiyle cezayı 40 yıl hapis cezasına indiren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulamadı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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