Son dakika haberleri: 2 kişinin öldüğü kaza davasında sürücünün 9 yıl hapsi, 40 yıla çıktı Son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışıkta geçip, başka bir otomobille çarpışarak beraberindeki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile kaldırımda yürüyen diyetisyen Ferya Bertan'ın (37) ölümüne neden olan Emre İçli'ye verilen 9 yıllık hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan...

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışıkta geçip, başka bir otomobille çarpışarak beraberindeki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile kaldırımda yürüyen diyetisyen Ferya Bertan'ın (37) ölümüne neden olan Emre İçli'ye verilen 9 yıllık hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada, 40 yıl hapis cezasına yükseldi. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

Kaza, geçen yıl 11 Mart akşamı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden Emre İçli, 35 AT 3766 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durmadı. Otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobil ile çarpıştı. İçli'nin otomobili, savrularak kaldırıma çıkıp, tramvay enerji hattının beton direğine çarptı. Kazada kaldırımda yürüyen Ferya Bertan (37), sürücü Emre İçli ve yanındaki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) yaralandı. Ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferya Bertan ile Hikmet Kahramantürk, hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli diyetisyen Ferya Bertan ve Hikmet Kahramantürk toprağa verilirken, tedavisinin ardından gözaltına alınan İçli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK YARGILAMADA 9 YIL HAPSE ÇARPTIRILDIİzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan yargılanan İçli, savunmasında Hikmet Kahramantürk'ün dikkatini dağıttığını öne sürerek, şöyle dedi: "Olay yerine yaklaştığımızda arkadaşım Hikmet'le konuşuyordum. Bu sırada şaka yaparak, beni çenemden tutup, kendine doğru çevirdi. O an dikkatim dağıldı ve tekrar yola baktığımda trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğünü gördüm. Bu sırada sağ cebe araçlar giriyordu. Soldan da bir aracın girdiğini gördüm. Fren mesafem yoktu, kornoya bastım. Ancak araç bana vurunca savruldum ve tramvay yolunu ayıran bariyerlere çarptım. Olay anında hızım yaklaşık 90 kilometre civarındaydı. Yolun boş olması sebebiyle bu hızda seyrediyordum. Aracım biraz daha seri olsa bu kaza yaşanmazdı." Dava kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, kanında esrara rastlandığı bildirilen tutuklu sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. KARARI YARGITAY BOZDUÖlenlerin yakınları cezayı az bularak Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyayı görüşen 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine Kahramantürk ailesinin avukatı Amaç Kaya, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık yanmasına rağmen hızını azaltmadığı, muhtemel neticeye kayıtsız kalarak, olası kastla adam öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek, kararı bozdu.HAPİS CEZASI 31 YIL ARTTIBozma kararı üzerine İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamada tutuklu sanık İçli, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olası kast indirimiyle cezayı 40 yıl hapis cezasına indiren mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı.

Kararla ilgili konuşan Avukat Kaya, "Bu olayda bir anlık umursamazlık, kırmızı ışıkta geçsem ne olur düşüncesi ile üç gencin hayatı karardı. Karar, evlatlarını kaybeden aileler için tatmin edici oldu" dedi.

Kaynak: DHA