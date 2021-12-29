Son dakika haberleri... 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu. Apartmanın 2. katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın ; Düzce Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre stadyum sokak üzerinde Kamil Zorlu Apartmanında saat 22.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 2 katlı apartmanın 2. katındaki dairedeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar ile kısa sürede söndürülen yangın sonrasında apartmanın 2. Katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız-İHA)