Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Kocaeli'de kullanılmayan iki katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.