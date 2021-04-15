Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
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Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Kocaeli'de kullanılmayan iki katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de kullanılmayan iki katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde bulunan 3 yıldır kullanılmayan boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı evin çatı katından alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.

Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Son dakika! 2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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