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Son dakika haberleri! 2 kardeşin öldüğü 'ahır yapma' kavgasında 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 2 kardeşin öldüğü 'ahır yapma' kavgasında 6 gözaltı

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında ahır yapma nedeniyle çıkan Ali (26) ve Abit Kaya (35) kardeşlerin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında ahır yapma nedeniyle çıkan Ali  (26) ve Abit Kaya (35) kardeşlerin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'e bağlı Karakuzu Mahallesi'nde, 9 Kasım'da akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada kardeş olan Ali Kaya ile Abit Kaya öldü, 9 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi 1 tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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