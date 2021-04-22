Son dakika haberleri: 2 kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü
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Son dakika haberleri: 2 kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü

Son dakika haberleri: 2 kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MALATYA'da, koronavirüse yakalanan Hüseyin Berktaş (57) ile kardeşi Kemal Berktaş (48) tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

MALATYA'da, koronavirüse yakalanan Hüseyin Berktaş (57) ile kardeşi Kemal Berktaş (48) tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Paşaköşkü Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Berktaş ile Kemal Berktaş kardeşlerin 20 gün önce koronavirüs şüphesiyle yaptırdıkları test pozitif çıktı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan iki kardeşten biri dün akşam, diğeri ise bu sabah yaşamını yitirdi. Hüseyin ve Kemal Berktaş, Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde toprağa verildi.Hüseyin Berktaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşi Gülcan Berktaş'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği, Kemal Berktaş'ın eşinin ise 2008 yılında trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Son dakika haberleri: 2 kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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