2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

SAMSUN merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun ve Karabük'te operasyon düzenlendi. Örgütün ' Mahrem Askeri' imamlarınca kontörlü-ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edilen kişiler takibe alındı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alınıp emniyete götürüldü.