2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun ve Karabük'te operasyon düzenlendi. Örgütün ' Mahrem Askeri' imamlarınca kontörlü-ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edilen kişiler takibe alındı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı

 Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Serenay Sarıkaya Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Namaz Vakitleri Fahrettin Koca Arda Turan Şenol Güneş Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2 İLDE FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:38:24. #1.11#