Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi'nde poğaça ve börek hamurlarını taşıyan Şener Baldız idaresindeki 16 BD 509 hafif ticari araç ile Nazmiye Onay'ın kullandığı 16 AHE 780 çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Baldız'ın aracı takla atarak sürüklenirken, diğer araç ise kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Şener Baldız ile aynı araçta bulunan Tamara Kamil ile kızı Esra Kamil yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından devrilen araçtaki poğaça ve börek hamurları yola dökülürken, cadde bir süre trafiğe de kapandı.

Yolun temizlenmesi ve aracın çekilmesinin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Yardım feryatları yürek sızlatan kadınla ilgili sevindiren haber! Bursa Belediye Başkanı devreye girdi
Yardım feryatları yürek sızlatan kadınla ilgili sevindiren haber! Bursa Belediye Başkanı devreye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 08:31:04. #1.14#

title