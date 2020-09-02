Son dakika haberleri | 2 çocuk annesi, su tankeriyle park ve bahçeleri suluyor
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Son dakika haberleri | 2 çocuk annesi, su tankeriyle park ve bahçeleri suluyor

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da, çocukluk hayalini gerçekleştirerek, belediye bünyesinde ağır vasıta şoförü olan, 2 çocuk annesi Yıldız Demirci (51), 1 aydır su tankeriyle başkentin park ve bahçelerini sulayıp, yeşillendiriyor.

Son dakika haberleri | 2 çocuk annesi, su tankeriyle park ve bahçeleri suluyor
02.09.2020 12:10 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:14

ANKARA'da, çocukluk hayalini gerçekleştirerek, belediye bünyesinde ağır vasıta şoförü olan, 2 çocuk annesi Yıldız Demirci (51), 1 aydır su tankeriyle başkentin park ve bahçelerini sulayıp, yeşillendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Bölümü'nde işe başlayan Yıldız Demirci, ağır vasıta şoförü olmak için başvuruda bulundu. Demirci, 2 aylık eğitimin ardından su tankeri ile trafiğe çıkarak, park ve bahçeleri sulamaya başladı. Demirci, başkentin yoğun trafiğinde kullandığı tanker ile park ve bahçelerin yeşillendirilmesi çalışmalarında görev yapıyor.Yıldız Demirci, babasının da kamyon şoförü olduğunu, çocukluğunun kamyon direksiyonunda geçtiğini anlatarak, "Daha önceden kendimize ait araçları kullanıyordum. Bu kadar büyük bir araç hiç kullanmamıştım. Hobi olarak kullanmıştım, meslek olarak böyle bir araç kullanmamıştım. Bu ilk oluyor. Hani çocukken insanların birçok hayali oluyor. Ben hayalimi bu kamyonun direksiyonuna oturarak gerçekleştirdim. Çocukluğumdan gelen bir tutku. 1 aydır trafikteyim. Yollarda beni görünce 'Maşallah kızıma' deyip tezahürat tutup, alkışlayanlar da var; hemcinslerimden kucaklayıp, öpenler de var. Tam tersi eleştirilere de maruz kaldığım oluyor. Tanker sürmek kesinlikle benim için zor değil. Ailem ve çocuklarım benim yanımda ve arkamdalar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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