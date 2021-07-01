Son dakika haberleri: 2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: 2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda

Son dakika haberleri: 2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Tekirdağ'da sahte alkolden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Tekirdağ'da sahte alkolden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmeye başlandı. Hayatını kaybedenler arasında sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) de bulunuyor. Engin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çorlu ilçesi Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Engin, Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Nurcihan Engin'in aynı alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin'in de hastaneye eşini sormaya gittiği sırada fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. - TEKİRDAĞ

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi
Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Taner Ölmez Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: 2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:16:52. #1.14#

title