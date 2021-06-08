Son dakika haberleri! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde seyir halindeyken rampadan uçuruma ters takla atarak devrilen traktörün kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde seyir halindeyken rampadan uçuruma ters takla atarak devrilen traktörün kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Manisa'nın Selendi ilçesi Karabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Karabeyler Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Cennet Bilek (44) kendine ait olan 45 SB 5708 plakalı traktörü ile Karabeyler Mahallesi Acı Sokak istikametinden Tüysüz Sokak istikametine seyir hakinde iken yolun rampa kısmında vites değiştirdiği sırada traktörü geri kaçırarak uçuruma ters takla atarak kaza yaptı. Traktörün altında kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 acil ambulans ekipleri hayatını kaybeden Cennet Bilek'in cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Son dakika haberleri! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı
Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Mert Günok Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:11:30. #1.16#

title