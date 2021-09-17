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Son dakika haberleri: 2 buçuk aylık bebeğin kahreden ölümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: 2 buçuk aylık bebeğin kahreden ölümü

Son dakika haberler... Muş'un Bulanık ilçesinde annesinin yatağa bırakmasının ardından nefes alamayan 2 buçuk aylık bebek, tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Muş'un Bulanık ilçesinde annesinin yatağa bırakmasının ardından nefes alamayan 2 buçuk aylık bebek, tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay, 5 gün önce Muş'un Bulanık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi uyuması için 2 buçuk aylık Poyraz bebeği battaniyeye sararak yatağına bıraktı. Bir süre sonra çocuğunun yanına gelen anne, evladının nefes almadığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Talihsiz bebek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Elazığ Fırat Üniversitesine sevk edilen minik bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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