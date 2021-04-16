Son dakika haberleri! 1960 darbesi sonrası idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Antalya'da vefat etti
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Son dakika haberleri! 1960 darbesi sonrası idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Antalya'da vefat etti

Son dakika haberleri! 1960 darbesi sonrası idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Antalya'da vefat etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan yaşamını yitirdi.

Antalya, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan yaşamını yitirdi.

Alanya'da yaşayan 101 yaşındaki Mutahhare Polatkan, bir süre önce rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Polatkan, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Polatkan'ın cenazesinin yarın İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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