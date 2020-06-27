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Son dakika haberleri | 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsle 40 gün mücadele eden genç hastadan yaşıtlarına...

Son dakika haberine göre İzmir'de babasını yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden, kendisi de 19 günü solunum cihazına bağlı (entübe) olmak üzere 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Şevket Türköz, sağlığına kavuşmasının ardından yaşıtlarına önlemlere uymaları çağrısı yaptı.

Son dakika haberleri | 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsle 40 gün mücadele eden genç hastadan yaşıtlarına...
27.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:50

İzmir'de babasını yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden, kendisi de 19 günü solunum cihazına bağlı (entübe) olmak üzere 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Şevket Türköz, sağlığına kavuşmasının ardından yaşıtlarına önlemlere uymaları çağrısı yaptı.

Menemen'in Türkeli Mahallesi'nde yaşayan Türköz'ün babası Mustafa (67) ve annesi Saniye Türköz (61) mart ayında umreden dönmelerinin ardından 14 gün boyunca Konya'daki bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Anne Türköz, karantinanın ardından Kovid-19 şüphesiyle bir süre hastanede tedaviye alınırken eşi ise yapılan tahlillerde testin negatif çıkmasının ardından Menemen'e döndü.

Menemen'e geldikten bir süre sonra rahatsızlanan Mustafa Türköz, yakınları tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan testte Kovid-19 tespit edilen Türköz, 6 Nisan'da hastanede tedavi altına alındı, 13 Nisan'da ise hayatını kaybetti.

Babasını kaybeden Şevket Türköz'e de 19 Nisan'da rahatsızlanması üzerine gittiği Menemen Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısı konuldu.

Hastanede durumu kötüleşen Türköz, solunum cihazına bağlandıktan sonra, pandemi hastanesi olarak ilan edilen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda 19 gün boyunca solunum cihazın bağlı olarak tedavi gören Türköz'e immün plazma tedavisi uygulandı.

Sağlık çalışanlarının iyileşmesi için büyük çaba harcadığı genç hasta, uygulanan tedaviye olumlu cevap verdi.

Yoğun bakımda 40 gün tedavi görüp iyileşmesinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Türköz, 55 gün sonra sağlığına kavuşarak evine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tüm gününü annesiyle geçiren Türköz, bol bol yürüyüş yapıyor. Cep telefonunun görüntülü arama yöntemini kullanarak hayata bağlandığı hastanenin başhekimi Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan ile konuşan Türköz tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Rahat nefes alıp vermek çok güzel"

Şevket Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, 15 günden bu yana kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söyledi.

Babasını aynı virüs nedeniyle kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirten Türköz, "Evden hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 19 gün boyunca kendimi bilmeden uyudum. Uyandığımda çok yorgundum. Sağlık çalışanları benim iyileşeceğime hep inandı. Ben de onların emeğini boşa çıkarmadım. Uygulanan tedavilerin ardından sağlığıma kavuştum. Rahat nefes alıp vermek çok güzel." dedi.

Türköz, başka bir hastaneye sevk edildiği için hayatını kurtaran sağlık çalışanlarıyla vedalaşamadığını, telefonda hastane başhekimi ile konuşurken yoğun bakım hastaları için mücadele veren fedakar sağlık çalışanlarının aklına geldiğini ve duygulandığını aktardı.

"Herkes önlemini almalı"

Bunun çok ciddi bir hastalık olduğunu belirten Türköz, şunları kaydetti:

"İnsan bazı şeyleri başına gelmeyince anlamıyor. Ben bu hastalık nedeniyle babamı kaybettim. Bu hastalık herkeste farklı belirtiler gösteriyor. Genç olmama rağmen ben bu hastalığı ağır geçirdim. Kovid'in kronik hastalığı ve yaşı ileri olan kişilerde olumsuz etkilere neden olduğu düşünülüyor ancak aynı sonuçları gençlerde de gösterebiliyor. Bunun için gençlere önerim maskelerini takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve hijyene önem vermeleri. Yaşıtlarım 'Bize bir şey olmaz.' demesinler. Herkes önlemini almalı."

Saniye Türköz de eşini kaybettiğini zaman çok üzüldüğünü, oğlunun hayatta kalması için Allah'a günlerce dua ettiğini söyledi.

Doktorların ilk zamanlar oğlunun yaşamasından ümitlerini kestiklerini anlatan Türköz, "Şevket mücadele etti ve kazandı. Bizleri ve doktorları çok mutlu etti. Benim gençlerden isteğim salgının önlenmesi konusunda yetkililerin uyarılarına uymaları. Birçoğu maskeleri çenelerinin altında taşıyor. Bu beni üzüyor." şeklinde konuştu.

Başhekim İnan ise "Şevket bizim bu süreçte umudumuz oldu. Hastanemize geldiğinde solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşıyordu. O hiç vazgeçmedi. Arkadaşlarımız da bu süreçte onun sağlına kavuşması için çok mücadele etti. Şimdi onu karşımda böyle sağlıklı görünce çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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