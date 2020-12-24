Son dakika haberleri... Samsun'da itfaiye personeline eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Samsun'da itfaiye personeline eğitim

24.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:58
Son dakika haberleri... Samsun'da itfaiye personeline eğitim

Son dakika haberler... Samsun'da İtfaiye personeline trafik kazalarında veya park halindeki araçlarda çıkan yangınlara karşı iş güvenliği ve müdahale yöntemleri eğitimi verildi.

Samsun'da İtfaiye personeline trafik kazalarında veya park halindeki araçlarda çıkan yangınlara karşı iş güvenliği ve müdahale yöntemleri eğitimi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu'nda yaptığı değişiklikle getirilen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin teknik ve mesleki yeterlilik şartı sebebiyle eğitim düzenledi.

Eğitime katılan 186 itfaiye personeli, yapılan sınavla mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca teorik ve pratik eğitimlerde itfaiyecilere trafik kazalarına karışan araçlarda yangın meydana gelmemesi için motor ve mekanik aksamlarına doğru müdahale yöntemlerin öğretildiği bildirildi.

Motorlara bakım yapmadan önce alınması gereken güvenlik tedbirleri, yanıcı parlayıcı malzemelere karşı alınacak önlemler, çalışan makinenin durdurulması, bakım onarım sırasında koruyucu güvenlik malzemelerinin giyilmesi gibi konuların da eğitiminin verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Samsun'da itfaiye personeline eğitim | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:23:26. #1.15#
title