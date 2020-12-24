Son dakika haberleri... Samsun'da itfaiye personeline eğitim

Son dakika haberler... Samsun'da İtfaiye personeline trafik kazalarında veya park halindeki araçlarda çıkan yangınlara karşı iş güvenliği ve müdahale yöntemleri eğitimi verildi.

Samsun'da İtfaiye personeline trafik kazalarında veya park halindeki araçlarda çıkan yangınlara karşı iş güvenliği ve müdahale yöntemleri eğitimi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu'nda yaptığı değişiklikle getirilen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin teknik ve mesleki yeterlilik şartı sebebiyle eğitim düzenledi.

Eğitime katılan 186 itfaiye personeli, yapılan sınavla mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca teorik ve pratik eğitimlerde itfaiyecilere trafik kazalarına karışan araçlarda yangın meydana gelmemesi için motor ve mekanik aksamlarına doğru müdahale yöntemlerin öğretildiği bildirildi.

Motorlara bakım yapmadan önce alınması gereken güvenlik tedbirleri, yanıcı parlayıcı malzemelere karşı alınacak önlemler, çalışan makinenin durdurulması, bakım onarım sırasında koruyucu güvenlik malzemelerinin giyilmesi gibi konuların da eğitiminin verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun