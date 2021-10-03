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Son dakika haberleri | 18 yaşındaki genç kız not bırakıp intihar etti, gözaltına alınan baba-oğul serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | 18 yaşındaki genç kız not bırakıp intihar etti, gözaltına alınan baba-oğul serbest bırakıldı

Son dakika haber: Iğdır'da 18 yaşındaki genç kız, not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da 18 yaşındaki genç kız, not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi. Notta genç kız ismini verdiği için gözaltına alınan şahıs ile oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Iğdır'ın Pir Sultan Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin 5. katından kendini boşluğa bırakan lise mezunu Aleyna Ağgül (18) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ağgül'ün cansız bedenini Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aleyna Ağgül'ün 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

İddiaya göre Aleyna Ağgül'un Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır'da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız intihar etti. Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Aleyna'nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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