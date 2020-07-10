Son dakika haberleri... 18 yaş altı çocuk ve gençlerin yolculuklarda veli bulunması şartı kaldırıldı
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Son dakika haberleri... 18 yaş altı çocuk ve gençlerin yolculuklarda veli bulunması şartı kaldırıldı

Son dakika haberi... Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin...

Son dakika haberleri... 18 yaş altı çocuk ve gençlerin yolculuklarda veli bulunması şartı kaldırıldı
10.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:05

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada; "Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın 30/05/2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri bildirilmişti. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi nedeniyle ve İçişleri Bakanlığının 10/07/2020 tarihli ve 11173 sayılı Genelgesi doğrultusunda; 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına, kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik Bakanlığımızca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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