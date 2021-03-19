Son dakika haberleri! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

19.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:19
Son dakika haberleri! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Mezitli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mezitli Belediyesi hizmet binası önündeki törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, şehitler için meşale de yaktı.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, törendeki konuşmasında, "Çanakkale Savaşı, bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel oluşturan bir zaferdi, örnek bir mücadele sergilendi." ifadesini kullandı.

Törene, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:20:17. #1.14#
title