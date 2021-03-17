Son dakika haberleri... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngör, mesajında, Çanakkale'de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ruhuyla topyekun bağımsızlık mücadelesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Türk milletinin her birlikteliğinden muzaffer ayrıldığını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de yazdığımız destan, aziz milletimizin birliğinin, beraberliğinin nişanesidir. Vatanı müdafaa etmek için, cepheye koşar adım giden her yaştan, her bölgeden binlerce insan, bir hilal uğruna canlarını feda etmiş, bayrağımıza al rengini onların mübarek kanları vermiştir. Yedi düvele karşı cansiperane mücadele eden kahramanlarımız, farklılıkların tamamını bir kenara bırakmış, yekvücut olmuştur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla cephe önünde kadın erkek, genç yaşlı binler mühimmatları bitince süngüleriyle mücadele etmiş, bedenlerini muazzez topraklarımızın hürriyeti için kalkan olarak kullanmışlardır. Adını tarihe yazdıran bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' emriyle, gözlerini bile kırpmadan şehit olmayı tercih eden kahraman Türk milletinin zaferidir."

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu

Yardımcıoğlu da mesajında, Çanakkale Zaferi'ni Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş destanı olarak nitelendirdi.

Çanakkale'de, vatanın bekası için yüzbinlerce milli kahramanın gözünü kırpmadan şehit olduğunu belirten Yardımcıoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu bir destan olarak zihinlerde yer etmiştir. Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, Türk milleti için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale, bu vatanın canlar pahasına nasıl korunduğunun, bu ülkenin nasıl kurulduğunun en önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Yaklaşık 1 asır önce, sahip oldukları askeri ve teknolojik güce güvenerek Çanakkale'ye gelenler, milletimizin iman gücü karşısında asla unutamayacakları bir ders almışlardır."

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay

Okay ise mesajında Çanakkale Zaferi'nin büyük bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi ile düşmanın Türk milletinin kırılmaz çelik iradesini gördüğünü aktaran Okay, şöyle devam etti:

"Güçlü imanı, bağımsızlığına olan inancıyla yüce Türk milleti Çanakkale'de büyük bir destan yazmıştır. Binlerce yıl da geçse bu destan unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Cihanın birleşerek saldırdığı Çanakkale boğazı, Türk milletinin sinesi olmuştur. İmanından aldığı büyük güçle, sarsılmaz çelik iradesi, Türk askerini Çanakkale'de zafere taşımıştır. Bu bakımdan Çanakkale cephesinin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması ve anlatılması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün