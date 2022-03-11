Son dakika haberleri: 18 kişinin öldüğü çöken yurt davası 14 yıldır sonuç bekliyor

KONYA'da 2008 yılında, ruhsatsız 3 katlı kız Kur'an kursu binasında gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 17 öğrenciyle 1 eğitmenin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasıyla ilgili görülen 11 sanığın yargılandığı davada 9 yıl sonra 3 kişi ceza aldı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda asıl sorumlu olan 5 kişinin daha önce ifadelerine bile başvurulmadığını belirleyip hem kararın bozulması hem de eksikliklerin giderilmesini talep etti. Şu ana kadar davada herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Konya Çocuk Hakları Koruma Derneği Başkanı Hakkı Ünalmış, "9 yıl yerel mahkemelerde, 5 yıldır da Yargıtay'da devam eden dava geride kalanları derinden yaralıyor. Ölen çocuklar patates gibi toprağa gömülmesiyle kaldı" dedi.

Olay, 1 Ağustos 2008 tarihinde Taşkent ilçesinde, o dönem belde statüsünde olan Balcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği'ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu'nda sabah namazı için kalkan 1 öğrencinin elektrik düğmesine basmasıyla patlama meydana geldi. LPG tankından sızan gazın neden olduğu patlamanın şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı.

"Halbuki 18 çocuğun ölümü, 29 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir ihmal. Hiç değilse bu yargılama dışında bırakılanlarla birlikte yargılanmaları, gerekli cezayı almaları, 29 çocuğun yaralarının bir nebze dinmesine, 18 çocuğun da patates gibi yer altına gömülmesinin acılarını bir nebze dindirir diye düşünüyoruz. Fakat bu maalesef şimdiye kadar mümkün olamadı. Davanın arkasını bırakmıyoruz. Dosya Yargıtay'a gideli 5 yıl oldu; ama hala bir gelişme yok. Benim müvekkillerimden 2 baba öldü. Çocuklarının acılarının bir nebzede olsa giderilebileceğini sağlayacak olan mahkeme kararını göremediler"