Son dakika haberleri | 17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı
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Son dakika haberleri | 17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | 17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'de hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan ve 17 yıldır saklanan S.Y. kayıtsız olarak bir iş yerinde çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

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KOCAELİ'de hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan ve 17 yıldır saklanan S.Y. kayıtsız olarak bir iş yerinde çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi 'nitelikli hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası olan ve 5 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.Y.'nin peşine düştü. 2004 yılından bu yana aranan S.Y.'nin Kandıra'da bir iş yerinde kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi. JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla S.Y.'yi gözaltına aldı. S.Y. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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