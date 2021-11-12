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Son dakika haberleri... 16 yaşındaki genç, 68 günlük ölüm kalım savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... 16 yaşındaki genç, 68 günlük ölüm kalım savaşını kaybetti

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletiyle kayalıklara çarparak ağır yaralanan genç, 68 gün sonra hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletiyle kayalıklara çarparak ağır yaralanan genç, 68 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Eylül 2021 tarihinde Çayyaka Mahallesi Boğazova yolu üzerinde meydana geldi. Boğazova'dan Çayyaka Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Efe Acar (16) idaresindeki plakasız motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Başını kayalara çarpan genç ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç, 68 gün süren ölüm kalım mücadelesini kaybetti. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri... 16 yaşındaki genç, 68 günlük ölüm kalım savaşını kaybetti

Son dakika haberleri... 16 yaşındaki genç, 68 günlük ölüm kalım savaşını kaybetti

Son dakika haberleri... 16 yaşındaki genç, 68 günlük ölüm kalım savaşını kaybetti

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