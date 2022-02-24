16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

İSTANBUL (DHA) - *Yağmalar gibi eşya çalan hırsızlar kamerada.

Ali AKSOYER/ İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinde bulunan eşyaları yağmalar gibi çalan 16 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin ellerindeki silahlarla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık yapan bir şebekeyi yakalamak için soruşturma açtı. Soruşturmada hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde ellerinde tabanca bulunan hırsızların 5-6 kişilik ekipler halinde hareket ettikleri kapı ve kepenklerini kırdıkları mağazalardan hırsızlık yaptıkları görüldü. Şüphelilerin olaylar sırasında çalıntı otomobiller kullandığı belirlendi.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için 15 Şubat 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'nde tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

11 HIRSIZ TUTUKLANDI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 8 işyeri, bir ev, iki otodan hırsızlık yaptıkları ayrıca 2 otomobil çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.