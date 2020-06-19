Son dakika haberleri! 16 kilo 328 gram esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri! 16 kilo 328 gram esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre 16 kilo 328 gram esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı Adana'da narkotik polislerinin uygulama noktasında arama yaptığı otomobildeki iki çuvaldan uyuşturucu çıktı Adana'da uygulama noktasında bir otomobilde 16 kilo 328 gram esrarla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

19.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:07

16 kilo 328 gram esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adana'da narkotik polislerinin uygulama noktasında arama yaptığı otomobildeki iki çuvaldan uyuşturucu çıktı

ADANA - Adana'da uygulama noktasında bir otomobilde 16 kilo 328 gram esrarla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre esrar getirildiği bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine İncirlik uygulama noktasında önlem alan polis, şüpheli otomobili durdurdu. Polisin yaptığı aramada bagajda iki çuval içinde 11 kilo 800 gram esrar, 4 kilo 528 gram ise toz esrar olmak üzere toplam 16 kilo 328 gram esrar ele geçirildi.

Polis olayla ilgili olarak otomobilde bulunan Mehmet A. (26), Mehmet A. ve Ethem Al Alluş El Nasr'ı gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların 3'ü de tutuklandı.

Son dakika haberleri! 16 kilo 328 gram esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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