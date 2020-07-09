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Son dakika haberleri: 16 asırlık köprüye yine sprey boyayla yazı yazdılar
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Son dakika haberleri: 16 asırlık köprüye yine sprey boyayla yazı yazdılar

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye daha önce temizlenip silinmesine rağmen yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Son dakika haberleri: 16 asırlık köprüye yine sprey boyayla yazı yazdılar
09.07.2020 08:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:43

ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye daha önce temizlenip silinmesine rağmen yine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Adanalılar 16 asırlık köprüye verilen zarara tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hala ulaşımın sağlanabildiği dünyanın en eski köprülerden olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, motorlu taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri'nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, önceki yıllarda vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Köprünün her iki tarafı ve alt kısmına yazılan yazıları görenler ise tarihi yapının bu şekilde yıpratılmasına tepki gösterdi.

'AŞKINI KÖPRÜYE YAZACAĞINA, GİT YÜZ YÜZE SÖYLE'Taşköprü'nün Adana'nın tarihi simgesi olduğunu ve neredeyse her gün üzerinden geçtiğini kaydeden Şeyda Çeviren (56), 16 asırlık köprüye sprey boyayla yazı yazan kişilerin tarihe saygısı olmadığını dile getirdi. Yazılan cümleler de aşk itirafları yapıldığına dikkat çeken Çeviren, "Saçmalıktan başka bir şey değil. Aşkını git yüz yüze söyle. Neden tarihi köprüye yazıyorsun? Buraya yerli-yabancı birçok turist geliyor. Bu manzarayı gören turistler bizi kınarlar. O yüzden bu görüntü Adana'mıza yakışmıyor" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Gizem Akpınar ise yazılan yazıları çok anlamsız bulduğunu ve her gördüğünde Taşköprü'nün yıpratıldığı için üzüldüğünü söyledi.


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Kaynak: DHA

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