Son dakika haber! 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da bugün meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da bugün meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza bugün saat 16.00'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Demireli Mahallesi girişinde meydana gelmiş ve elektrikli motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu yaşamını yitirmişti. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı