Son dakika haberleri! 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da camilerde sela okundu

Son dakika haber... FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 81 ilde, 90 bin camide sela okundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 81 ilde, 90 bin camide sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında 81 ilde, 90 bin camide aynı anda sela okundu. Öte yandan camilerin ışıklarının sabah namazına kadar açık kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı