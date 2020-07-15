Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika güncel haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler, kabirleri başında anıldı.
15.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:37
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler, kabirleri başında anıldı.
Hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında Kırşehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehir protokolü şehitler için dua etti. Kaman İlçesine giden Vali İbrahim Akın, ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı ile mezarlıkta dua ettikten sonra şehit Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in aileleri ziyaret ederek istişarede bulundu. - KIRŞEHİR
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Kaynak: İHA