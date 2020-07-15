Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler, kabirleri başında anıldı.

Hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında Kırşehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehir protokolü şehitler için dua etti. Kaman İlçesine giden Vali İbrahim Akın, ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı ile mezarlıkta dua ettikten sonra şehit Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in aileleri ziyaret ederek istişarede bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA