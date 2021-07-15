Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
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Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı

Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin Şehitliği'nde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin Şehitliği'nde tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.

Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Vali Su ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ettiler.

"Şunu herkes iyi bilsin ki vatanımız bölünmez, Türkiye geçilmez"

Tören sonunda konuşan Vali Su, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleriyle buluştuklarını belirterek, "Şehit mezarlarımızı ziyaret ettik, dualar ettik, kabirlerine karanfiller bıraktık. Onlar vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ülkemiz, ezanımız, milli ve manevi değerlerimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizdir. Biz onların sayesinde vatanımızda, ülkemizde hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Bu anlamda tüm şehitlerimize minnet borçluyuz. Onları minnetle, şükranla yad ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi ki bundan 5 yıl önce 15 Temmuz'da ülkemiz FETÖ maşasıyla dahili ve harici, ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını istemeyenlerin saldırısına maruz kalmış. Demokrasimizi ortadan kaldırmak, vatanımızı bölmek, parçalamak üzere harekete geçtiler. Ancak yüce milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve önderliğinde meydanlara inerek tankların önüne kendini siper etti ve o FETÖ ve uzantılarına fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyeceğiz. Şunu herkes iyi bilsin ki vatanımız bölünmez, Türkiye geçilmez. Bu anlamda o gün tüm milletimiz tek vücut olmuştur. Oradan tüm dünyaya demokrasiye, vatana, özgürlüğe, egemenliğe nasıl sahip çıkılırın dersini vermiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere edebiyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. İnşallah bundan sonra da ülkemizin kalkınması, gelişmesi, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkması için aziz şehitlerimizden aldığımız ilham ve ruhla var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz" dedi. - MERSİN

Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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