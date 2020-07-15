Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehitleri, İzmir'deki şehitlikte anıldı Son dakika haberine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törenin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Kadifekale'de bulunan Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve şehit aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında dualar edildi ve şehitler rahmetle anıldı. Törenin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmirli şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

"Eminim ki bu ülkede bir daha darbe girişimi olamayacak"

Törenin ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakan Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Neredeyse bin yıldır bu kıymetli topraklarda olmamızın bir bedeli var. Bu bedel sürekli olarak bize ödettirilmeye çalışılıyor. Son yüzyılda da ne yazık ki bir darbe girişimiyle baş başa kaldık. Demokrasimiz henüz genç bir demokrasi olmasına rağmen ağır bedeller ödetildi. Ama bu bedellerin bir daha ödenmeyeceğine dair şehitlerimiz düşmana göğüslerini siper ettiler. O gün şehitlerimiz yine devletin, milletin malını çalan, onları kullanmaya kalkan; milletine karşı bombalarla, silahlarla, helikopterlerle, uçaklarla darbe yapmaya çalışanlara bu aziz milletimiz dersini vermiştir. Ben şundan eminim ki bu ülkede bir daha darbe girişimi olamayacak. Bunun bedelleri ağır olmuştur. Şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. İnşallah bir daha ülkemizin demokrasisi için böyle bedeller ödenmesin" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA