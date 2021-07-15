15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi

15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitler için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitler için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Düzenlenen programda 15 şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Taksim Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardından Taksim Camii bahçesine kurulan stantlarda şehitlerimizin hayrına lokma ve şerbet dağıtıldı.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)

15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi
15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Sezen Aksu Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:31:15. #1.15#

title