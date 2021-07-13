Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı
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Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı

Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... 15 Temmuz Şehitleri Anma Dart Turnuvası Kınıklı Spor salonunda düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Anma Dart Turnuvası Kınıklı Spor salonunda düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu turnuva sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Dart Turnuvasına merkez ve ilçelerden katılım büyüktü. Çoğunluğunu minikler ve yıldızların oluşturduğu 80 sporcu ile düzenlenen turnuvada sporcular madalya için mücadele etti. 10 Temmuz Cuma günü Pamukkale Kınıklı Spor Salonunda düzenlenen turnuvada müsabakalar Minikler, Yıldız Kız\ Erkek, Genç Kız\Erkek ve Büyük Kadın\Erkek olarak 7 kategoride yapıldı. Gün boyu devam eden turnuvada Miniklerde Ömer Türkaslan şampiyon oldu. 27 sporcunun katıldığı kategoride ortaya koyduğu performans alkış aldı.

Yıldız Kızlarda Zehra Gemi, Yıldız Erkeklerde Mehmet Ali Işık, Genç Kızlarda Rümeysa Işık, Genç Erkeklerde Cevdet Murat Özçelik şampiyon oldu. Büyük Kadınlarda Ayşe Bodur Büyük Erkeklerde Berkan Leyluhan şampiyon olurken ödül törenini sonrası katılımcılar ile çekilen aile fotoğrafı ile turnuva sona erdi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı
Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı
Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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