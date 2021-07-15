Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitleri buz müzesi sergisiyle anıldı

Son dakika gelişmesine göre 15 Temmuz Şehitleri buz müzesi sergisiyle anıldı 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitleri hatırlamak ve bu geleceğin en önemli halkasını oluşturan çocukları sanat ve oyunla buluşturmak için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, "Maan-Çocuk " isimli...

15 Temmuz Şehitleri buz müzesi sergisiyle anıldı

ERZURUM - 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitleri hatırlamak ve bu geleceğin en önemli halkasını oluşturan çocukları sanat ve oyunla buluşturmak için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, "Maan-Çocuk " isimli heykel sergisini düzenledi.

Maan-Çocuk sergisine ev sahipliği yapan Atabuz Müzesinde düzenlenen etkinliğe, Erzurum Vali yardımcısı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili ve Atatürk Üniversitesi Rektörü katılarak açılış yaptı. Daha sonra ise müze içerisindeki sergi gezildi. Sergide birbirinden güzel eserler yer alırken, düzenlenen serginin çocuklar için özel yapılması dikkatleri çekti.

Gelecekte böyle kötü günler yaşamamak için çocuklara bilinçli eğitimler verildiğini belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli, "Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü bugün için düzenlenen etkinlikte bulunuyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesinde düzenlediğimiz 15 Temmuz temalı buz sergimizin açılışını yaptık. Özellikle buz müzesinin bu yılki temasında çocukları ön plana çıkardık. Çünkü en fazla travmayı çocuklarımız yaşadı. Geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklarımız gelecekte bu travmayı yaşamasın diye bunu geleneksel hale getireceğiz. Bizi en çok yaralayan ise ihanetin içimizden gelmesidir. Tarihi incelediğimiz zaman Türk milletinin hep içeriden gelen ihanetlerle sarsıldığını görürüz. Adı, dini, milliyeti, sözde bizden olan insanların satılmış ruhları maalesef bu kalkışmalara zemin hazırlıyor. Biz bunu bir daha yaşamamak için özellikle çocuklarımızdan başlayarak geleceği yeniden inşa etmek için eğitimler veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz