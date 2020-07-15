Son dakika haberleri | 15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da anılıyor
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Son dakika haberleri | 15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da anılıyor

Bir son dakika haberine göre Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programları düzenlendi.

Son dakika haberleri | 15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da anılıyor
15.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:52

Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programları düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yapılan "15 Temmuz Demokrasi Parkı" içindeki "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı" önündeki programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, Türkiye'ye değil, sapkın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e sadık teröristlerin, tam 4 yıl önce Türkiye'deki anayasal düzeni yıkmak için ülke tarihinin en kanlı terör eylemini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Programı düzenledikleri anıtın yalnızca Türk milleti için değil, Arnavutlar için de özel anlam taşıdığını söyleyen Yörük, zira o gece ülkesi için kahramanca canını feda edenler arasında Arnavut kökenlilerin de olduğunu kaydetti.

Yörük, FETÖ ile mücadelelerinin dünyanın her ülkesinde aynı kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "FETÖ ile mücadelemiz bir intikam mücadelesi değildir. FETÖ ile mücadelemiz, uluslararası terör mücadelesidir." dedi.

FETÖ'nün dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumları, basın kuruluşları, dini ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Yörük, bu terör örgütünün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her ülkenin geleceği için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Yörük, FETÖ'nün Arnavutluk'ta halen geniş bir yapılanmasının bulunmasından derin bir üzüntü duyduklarını kaydederek, şunları ifade etti:

"Ancak geçtiğimiz yıllara nazaran Arnavutluk kamuoyunda FETÖ'ye karşı giderek artan bir farkındalık oluştuğunu ve Arnavut makamlarıyla FETÖ ile mücadele konusunda iş birliğimizin gelişmekte olduğunu memnuniyetle müşahade ediyoruz. Bu durum, Arnavutluk'taki FETÖ mensuplarını paniğe ve korkuya sevk etmiştir. Bu nedenle FETÖ mensupları her fırsatta asılsız propagandalarla Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemeye çalışmaktadırlar. Ne Türkiye ne de Arnavutluk FETÖ'nün bu tuzağına düşmeyecektir."

Kuzey Makedonya'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından büyükelçilik konutunda anma programı düzenlendi.

Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı programda, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Mansur Sağır şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Büyükelçi Sekizkök, 15 Temmuz gecesi meclisin nasıl bombalandığını, darbecilerin halka helikopterlerden nasıl acımasızca ateş açtığını ve tankların halkın üzerine nasıl sürüldüğünü herkesin dün gibi hatırladığını kaydederek, o gece Türk halkının cansiperane şekilde bekasına sahip çıktığını ifade etti.

Terör örgütü FETÖ unsurlarının dünyanın farklı coğrafyalarına olduğu gibi Balkanlar'a da sızdığına dikkati çeken Sekizkök, "Dolayısıyla, yabancı ülkelerdeki FETÖ unsurlarına karşı mücadelemiz de bugüne kadar olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Salih Murat ise 15 Temmuz'u "dost ve kardeş" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin demokrasi tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak nitelendirerek, büyük Türk milleti ve kurumlarının darbeye geçit vermediğini, egemenliğin kendisine ait olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kuzey Makedonya'daki soydaşlar olarak da devlet yekilileri olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olduklarının altını çizen Murat, darbe girişiminin sadece Türkiye devletine ve Türk milletine değil, büyük Türk dünyasına ve mazlum coğrafyalara da yapıldığını vurguladı.

Murat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarih şahittir ki biz o zaman Kuzey Makedonya soydaşları olarak durmamız gereken yerde korkusuzca durduk. Bugün gelinen noktada aynı noktadayız. Biz kesinlikle Türkiye devletinin yanında, Türk insanının seçtiği iradenin ve kurumların yanındayız. Her türlü gayri hukuki ve anti demokratik uygulamalara karşıyız."

Programda ayrıca, TİKA ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan ve ülkenin farklı şehirlerinden Türk gençlerinin İstiklal Marşı okuduğu "10 Kıta 10 Şehir" başlıklı video izlendi, Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan tarafından dua edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere uygun olarak icra edilen programın ardından Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi ziyaret edildi.

Hırvatistan'da da anma programı düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen anma programında konuşan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ise FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği destek için Hırvat makamlarına teşekkür etti.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin Türk halkının iradesi ve dayanışması neticesinde başarısız olduğunu kaydeden Hızlan, FETÖ'nün aktif olduğu ülkeler için de büyük bir tehdit oluşturduğunu ve Türkiye'nin FETÖ konusunda dost ülkeleri uyarmaya devam edeceğini ifade etti.

Zagreb'deki anma programı kapsamında ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "15 Temmuz" konulu belgesel film gösterimi de yapıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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