Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

13.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:51

Gelen son dakika haberine göre Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi gününü kısıtlamadan muaf yaptı. Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarıyla sokağa akın etti. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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