Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

01.03.2021 06:12 | Son Güncelleme: 01.03.2021 06:15
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika gündem haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinini ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ortasında köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunuyor. Vatandaşı korkuluklarda gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kısıtlama bittiği için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Asya'ya geçişte yoğun trafik oluştu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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