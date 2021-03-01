Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinini ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ortasında köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunuyor. Vatandaşı korkuluklarda gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kısıtlama bittiği için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Asya'ya geçişte yoğun trafik oluştu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL