15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KISITLAMANIN kaldırıldığı cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

KISITLAMANIN kaldırıldığı cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu oldu. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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