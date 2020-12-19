Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu
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Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu

19.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:37
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu

Son dakika haberler: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobilde yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobilde yangın çıktı. Köprüde denetim yapan polis ekipleri yangını söndürürken, trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Melih Şengüler'in kullandığı 35 APF 899 plakalı otomobil seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek aşağıya inerken, köprüde denetleme yapan polis ekipleri yardıma koştu. Polis, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Sürücü Melih Şengüler "İlerliyordum, dumanlar çıkmaya başlayınca araçtan indim. Sağ olsun polis arkadaşlar hemen müdahale etti" diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. Öte yandan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.


Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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