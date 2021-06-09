Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda otomobil yangını

Son dakika haberine göre Özgür EREN / 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alev alev yandı.

Özgür EREN/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alev alev yandı. Sürücü ve arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı. Yangın nedeniyle, Beşiktaş Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş Bağlantı Yolunda saat 14.30 sıralarında Tuana Sert'in kullandığı otomobilin ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin içine duman dolmaya başlayınca Sert, otomobili yol kenarına çekerek arkadaşı ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

"ARAÇTAN SADECE ÇANTAMI ALABİLDİM"

Otomobili yanan sürücüsü Tuana Sert "Aracın ön tarafından duman gelmeye başlayınca kontağı kapatarak dışarıya çıktık. Yerlere yağ dökülmüş hiç fark etmedik. Zaten çok çabuk yandı. Zaten motor uyarısı verdi. Biz hemen dışarı çıktık. Ben araçtan çantamı alabildim ama arkadaşım alamadı" dedi.Hatice Uygur "Çok korkutucuydu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıkınca kendimizi dışarı attık. Kötü bir koku geliyordu. Aşağıya inince araçtan alevler çıktı. Bir şey olur diye korktum. Bir şey olur diye arkadaşımla geriye doğru koştuk" diye konuştu. Kullanılmaz hale gelen aracın çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı