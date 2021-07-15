Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi akşam saatlerinde de sürdü
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Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi akşam saatlerinde de sürdü

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akşam saatlerinde de ilgi gösterdi.

İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akşam saatlerinde de ilgi gösterdi.

Vatandaşlardan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi

Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı da ziyaret ediyor.

Vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar anısına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında yapılan anıtı ziyaret ediyor.

Anıta gelerek, dua eden vatandaşlar, mekanının fotoğraflarını da çekiyor. Kentin farklı yerlerinden İstanbul'a gelen öğrenciler ise anıtı gezerek, bilgi alıyor.

Vatandaşlar, anıt içinde kurulu ses sisteminden yükselen selaları da dinliyor.

Anıtı ziyaret eden vatandaşların birçoğu, yakında bulunan Hafıza 15 Temmuz'u da geziyor.

Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi akşam saatlerinde de sürdü
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi akşam saatlerinde de sürdü
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi akşam saatlerinde de sürdü
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi akşam saatlerinde de sürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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