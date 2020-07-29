Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidinin annesi, oğlunun yanında toprağa verildi Gelen son dakika haberlerine göre 15 Temmuz şehidinin annesi, oğlunun yanında toprağa verildiFETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın (53) annesi Fadime Altay (74) hayatını kaybetti.

15 Temmuz şehidinin annesi, oğlunun yanında toprağa verildi

FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın (53) annesi Fadime Altay (74) hayatını kaybetti. Fadime Altay, bugün Burdur'da düzenlenen cenaze töreninin ardından şehit oğlunun yanına defnedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖPDY) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın annesi Fadime Altay, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastanede vefat etti.

Fadime Altay için Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Burdur Vali vekili Mehmet Yıldız, Garnizon Komutan vekili Albay Sedat Gönlü, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile Fadime Altay'ın ailesi ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazından sonra Fadime Altay, oğlu şehit polis memuru Akif Altay ve 2004 yılında vefat eden eşi Niyazi Altay'ın yanında hazırlanan mezara defnedildi.

Kaynak: DHA