Son dakika haberleri! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Son dakika haberleri! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Son dakika habere göre Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Hareket Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda gazi olan polislere teşekkür belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

Son dakika haberleri! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:29

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Hareket Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda gazi olan polislere teşekkür belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

Aydın, makamında bir araya geldiği Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, gazi olan komiser yardımcıları Şeref Baz ve Ünal Gölcük ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Aydın, dünyada alınabilecek en üst rütbenin şehitlik sonrada gazilik olduğunu söyledi.

Bir arada olmaktan gurur duyduğu iki polisin bu dünyada alabilecekleri en üst rütbeyi aldığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Başta şehitlerimiz olmak üzere, gazilerimizden Allah razı olsun. Özel harekatta hakkın rahmetine kavuşmuş, başkan yardımcılarının tamamıyla birlikte çalışma şerefine nail oldum. Allah mekanlarını cennet etsin. Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan'ın emrinde bir dönem çalıştım ve bununla onur duyuyorum. O gece hakla batılın, hilalle haçın, sütü bozukla helal süt emmişin savaşıydı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki bundan biz galip çıktık. Allah bir daha bize böyle bir gece yaşatmasın."

Aydın daha sonra polis memurları Baz ve Gölcük'e Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın imzaladığı teşekkür belgesini verdi, Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

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Kaynak: AA

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