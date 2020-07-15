Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son dakika haberine göre Vali Yunus Sezer ve beraberindekilerin Şehitlik Anıtı'nı ziyareti Şehitlik Anıtı'nın gezilmesi Kırıkkale Şehitliği'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Şehit mezarlarına karanfil bırakılması Vali Yunus Sezer'in konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...
15.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:32
Vali Yunus Sezer ve beraberindekilerin Şehitlik Anıtı'nı ziyareti
Şehitlik Anıtı'nın gezilmesi
Kırıkkale Şehitliği'ndeki program
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi
Şehit mezarlarına karanfil bırakılması
Vali Yunus Sezer'in konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.
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Kaynak: AA