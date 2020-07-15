Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Son dakika haberine göre Vali Yunus Sezer ve beraberindekilerin Şehitlik Anıtı'nı ziyareti Şehitlik Anıtı'nın gezilmesi Kırıkkale Şehitliği'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Şehit mezarlarına karanfil bırakılması Vali Yunus Sezer'in konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...

Vali Yunus Sezer ve beraberindekilerin Şehitlik Anıtı'nı ziyareti Şehitlik Anıtı'nın gezilmesi Kırıkkale Şehitliği'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Şehit mezarlarına karanfil bırakılması Vali Yunus Sezer'in konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı. Kaynak: AA