15 TEMMUZ'DA SELA OKURKEN DÖVÜLEN MÜEZZİN O GECEYİ ANLATTI
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15 TEMMUZ'DA SELA OKURKEN DÖVÜLEN MÜEZZİN O GECEYİ ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o geceyi anlattı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o geceyi anlattı. Kuzgun, "Bugün olsa yine kanımın son damlasına kadar vererek, dışarı çıkarım. Sancağımız, bayrağımız ve devletimiz için yaşıyoruz" dedi.

Darbe girişinin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin önlenmesinin ardından 'Devlet Övünç Madalyası' ve gazilik beratı verilen Kuzgun, bir süre daha görev yaptıktan sonra emekli olup memleketi Manisa'ya yerleşti. O geceyi anlatan Kuzgun, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla müftülerimiz aradı. Darbe olduğunu söylediklerinde, o gece milletimize yapılan darbeyi önlemek için camilerimize koşturdum. Cumhurbaşkanımızın sokağa daveti gibi biz de okuduğumuz sela ve ezanlarla vatandaşlarımızı sokağa davet ettik. Bu darbeden kurtulmak için Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, göğsümüzü siper ederek darbeden kurtulmak için ezan ve selalar okuduk" diye konuştu.

'SALDIRIYA UĞRADIM'

Taşlı saldırıya uğradığını aktaran Kuzgun, "Sela verdikten sonra 3 kişi birden geldi. 3'ü de kardeşti bunlar. 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı. 'Bu darbeyi siz önleyemezsiniz' diye tepki gösterdiler. O vatan hainleri karşısında dik durarak, sela ve ezanlarımızı okudum. Camiye ayakkabılarıyla girerek caminin camlarını kırdılar. Ellerindeki kaldırım taşlarıyla beni darbettiler. Geldiklerinde 'Biz darbe için geldik. Bu darbe olacak. Bizim güllerimiz açacak, siz solacaksınız' dediler. Ama Allah bunlara fırsat vermedi. Allah bize 15 Temmuz gecesi gibi bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Bugün olsa yine kanımın son damlasına kadar vererek, dışarı çıkarım. Biz sancağımız, bayrağımız ve devletimiz için yaşıyoruz. Şehitlerimiz, bizim namusumuzu korumak için kanlarını döktülerse, biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız" dedi.

15 TEMMUZ'DA SELA OKURKEN DÖVÜLEN MÜEZZİN O GECEYİ ANLATTI
15 TEMMUZ'DA SELA OKURKEN DÖVÜLEN MÜEZZİN O GECEYİ ANLATTI
15 TEMMUZ'DA SELA OKURKEN DÖVÜLEN MÜEZZİN O GECEYİ ANLATTI
15 TEMMUZ'DA SELA OKURKEN DÖVÜLEN MÜEZZİN O GECEYİ ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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