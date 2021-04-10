Son dakika haberleri! 15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist, etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! 15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist, etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist, etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... 15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist, etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2016'dan itibaren 462 üst düzey terörist, etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren terörle mücadeleye yönelik çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu'nun paylaştığı grafiklere göre, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 28'i yeşil, 30'u kırmızı, 63'ü turuncu, 27'si mavi listede, 314'ü gri listede yer aldı. Toplam 6 bin 716 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne katılım, 2016 yılında 161 iken, 2021'de 12'ye düştü. İkna yöntemiyle toplam 861 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu. 2017'de 697, 2021 yılında ise 40 terör eylemi engellendi. ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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