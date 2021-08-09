Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
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Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi

Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BALIKESİR'deki dün devrilen otobüste hayatını kaybeden 15 kişiden emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere (66), İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

BALIKESİR'deki dün devrilen otobüste hayatını kaybeden 15 kişiden emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere (66), İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Ağır yaralanan kızı Merve Yağlıdere'nin (22) ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Balıkesir'de dün, yoldan çıkan otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İzmit'e getirildi. İzmit Kent Mezarlığı'nda, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yağlıdere, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Ahmet Yağlıdere'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KIZIYLA BERABER TATİLE GİDİYORMUŞ

Ahmet Yağlıdere'nin, kızı Merve ile birlikte Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile gitmek için otobüse bindikleri belirtildi. Kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne getirilen Merve Yağlıdere'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri... 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında emekli öğretmen toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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