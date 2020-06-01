Son dakika haberleri | 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi- Otobüs terminali
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Son dakika haberleri | 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi- Otobüs terminali

Son dakika güncel haberi: İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı.

01.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:34

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da bu gece itibarıyla son buldu.

Genelge kapsamında vatandaşlar, şehirler arası seyahatlerini belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

Son dakika haberleri | 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi- Otobüs terminali

Kaynak: AA

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